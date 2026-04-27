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Homem é preso por estupro contra criança da própria família

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), em Aracaju, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 24, após investigações apontarem que o suspeito teria se aproveitado da relação de convivência com uma criança da própria família para praticar o abuso. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27.

De acordo com as apurações, o investigado mantinha vínculo familiar com a vítima, o que facilitava o acesso e o convívio constante. A equipe da Deacav realizou diligências e perícias, levando à expedição da ordem judicial. O suspeito foi localizado em sua residência, preso e conduzido à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao sistema Judiciário para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Sergipe reforça seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e com o enfrentamento de todas as formas de violência, especialmente aquelas que atingem segmentos mais vulneráveis da população.

Fonte: SSP/SE

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