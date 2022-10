Em Lagarto, homem é preso por estupro em local de votação

No último domingo, 30, policiais militares e federais cumpriram um mandado de prisão contra um homem, pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu no Colégio Dom Mario Rino Sivieri, em Lagarto, onde o detido tinha ido para votar no segundo turno das eleições 2022.

De acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), o delegado da Polícia Federal acionou os militares, porque o homem tinha votado no primeiro turno e havia grande possibilidade dele retornar para votar no dia 30, o que se concretizou e culminou com a prisão.

“Às 11h30, esta guarnição reconheceu o indivíduo quando o mesmo adentrou ao colégio. Logo, foi realizada a abordagem que confirmou que se tratava do procurado. Com o apoio dos seus documentos, os policiais federais foram informados e chegaram em poucos minutos, dando voz de prisão e encaminhado-o a Delegacia Plantonista de Lagarto”, detalhou o 7° Batalhão de Polícia Militar.