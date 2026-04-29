Homem é preso por furtar e agredir a própria mãe idosa

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), prendeu na última terça-feira, 28, um homem de 41 anos investigado por praticar violência doméstica e furtos contra a própria mãe, uma idosa de 76 anos. A prisão ocorreu no Bairro Industrial, em Aracaju, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o suspeito já possui seis procedimentos criminais em tramitação no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), todos relacionados a episódios de violência contra a mãe.

As apurações indicam que os crimes não se restringiam à violência psicológica e moral, incluindo também violência patrimonial. Usuário de drogas, o investigado subtraía objetos de valor e pertences da vítima, revendendo os itens no mercado informal para financiar o consumo de entorpecentes.

A ação foi coordenada pelo delegado Henrique Tomiello. Após diligências, as equipes localizaram o suspeito em sua residência, onde o mandado judicial foi cumprido.

O preso foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e deve passar por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE