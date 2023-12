Homem é preso por importunação sexual contra adolescente em SE

Na última quarta-feira, 20, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem suspeito do crime de importunação sexual contra uma adolescente no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

Os policiais receberam uma denúncia de importunação sexual na Rua Coronel José Menezes e foram verificar as informações.

No local, uma adolescente relatou que, enquanto lavava louças na área de serviço da casa onde ela reside, um homem em situação de rua estendeu os braços através do portão e apalpou os seus seios.

O suspeito foi localizado e encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE