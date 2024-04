Homem é preso por importunação sexual contra mulheres e crianças

Policiais civis da Delegacia de Maruim, com o apoio da Guarda Municipal de Santo Amaro, prenderam um homem investigado pela prática de importunação sexual contra mulheres e crianças em Maruim. A ação policial ocorreu na última quinta-feira, 25.

Segundo o delegado João Eduardo, desde o ano passado foram recebidas informações acerca de práticas indevidas de cunho sexual cometidas pelo investigado, um homem de 43 anos.

“Foi constatado que ele se masturbava em via pública, na presença de mulheres e, inclusive, de crianças chegando a subir em muros com o intuito de ver crianças tomando banho. Ele ameaçava as pessoas que o repreendiam”, detalhou o delegado.

Após as diligências iniciais, o investigado fugiu de Maruim. “Retornando recentemente, onde voltou a praticar tais delitos. Representamos pela prisão preventiva, a qual foi decretada em decorrência da prática de importunação sexual”, complementou João Eduardo.

O preso já se encontra à disposição da justiça, e o inquérito policial já foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE