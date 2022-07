Homem é preso por manter esposa em cárcere privado em Poço Verde

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem foi preso em flagrante por manter a esposa em cárcere privado no município de Poço Verde. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 26.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram informadas de que o homem mantinha a mulher sob completa vigilância e que estava restringindo a liberdade de locomoção da vítima.

Diante da comunicação, as equipes fizeram o acompanhamento, realizaram a abordagem e constataram a infração penal. O homem foi preso e conduzido à delegacia onde foi feito o auto de prisão em flagrante. A vítima foi levada a um abrigo junto aos dois filhos.

As polícias orientam que a população pode denunciar práticas criminosas tanto por meio do Disque-Denúncia (181), quando se referirem a práticas recorrentes e continuadas, quanto pelo 190, para as situações de flagrante.