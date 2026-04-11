Homem é preso por perseguição e importunação sexual contra funcionária de loja em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Tobias Barreto, prendeu em flagrante, um homem de 50 anos suspeito de perseguir, ameaçar e importunar sexualmente uma mulher no município. A prisão aconteceu na quinta-feira, 09, mas só foi divulgada na última sexta-feira, 10.

De acordo com as informações policiais, o caso teve início por volta das 11h30, em um estabelecimento comercial localizado no Centro da cidade de Tobias. A vítima relatou que o suspeito passou diversas vezes em frente ao local ao longo da manhã e, aproveitando a ausência de clientes, entrou na loja, onde passou a proferir frases obscenas e a fazer gestos de cunho sexual.

Ainda segundo o relato, o homem ameaçou “pegá-la à força” e trancar as portas do estabelecimento. Para se proteger, a vítima utilizou o balcão da loja como barreira física até a chegada de outras pessoas. O suspeito deixou o local, mas afirmou que retornaria.

Enquanto a vítima registrava a ocorrência na delegacia, foi informada de que o homem havia voltado ao estabelecimento. Diante da situação de risco, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito em uma praça pública, onde foi efetuada a prisão.

O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual, ameaça e perseguição contra mulher por razões da condição do sexo feminino. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva, destacando o comportamento reiterado e o risco de novas ocorrências, já que há relatos de condutas semelhantes contra outras mulheres na região.

O suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE