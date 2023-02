Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 01, Policiais civis da Delegacia Regional, em ação conjunta com a Polícia Militar de Lagarto, prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Conjunto Jardim Campo Novo, em Lagarto.

De acordo com as informações, os policiais receberam uma denúncia anônima de que um homem, morador do Conjunto Jardim Campo Novo, estaria portando uma arma de fogo na porta da sua residência.

Ao receber a denúncia, os policiais dirigiram-se até o local mencionado e identificaram um homem com as mesmas características descritas na denúncia. Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir para dentro da residência, mas foi alcançado pelos policiais.

Na abordagem, com o homem, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores, e 14 munições. O material foi apreendido e o suspeito encaminhado à delegacia para adoção das demais medidas cabíveis.

Fonte: SSP