Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Lagarto

Na última terça-feira, 15, policiais do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) apreenderam duas armas de fogo e prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Lagarto.

Segundo Enquanto realizavam patrulhamento de rotina, equipes do Bpati receberam a informação de que havia um homem em atitude suspeita transitando pelas ruas da cidade.

Os policiais intensificaram as rondas e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, o homem foi flagrado com uma arma de fogo escondida em uma bolsa. Na residência do denunciado, os policiais encontraram outra arma.

O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado, juntamente com os dois armamentos, à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: PMSE