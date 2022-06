Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Lagarto

Na madrugada do último domingo, 19, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram, a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, no Povoado Brejo, zona rural de Lagarto.

Segundo a polícia, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo no Povoado Brejo, em que um homem estaria em uma festa portando arma de fogo e ameaçando outros participantes do evento.

Chegando ao local, os policiais foram informados que o suspeito havia saído do evento em um veículo Siena, de cor preta. Após rondas no local, o veículo foi localizado e em seu interior foi apreendida uma pistola calibre 765.