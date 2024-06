Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Festival da Mandioca

Na noite da última segunda-feira, 24, policiais militares prenderam em flagrante um homem portando ilegalmente uma arma de fogo nas imediações do Festival da Mandioca, em Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), a guarnição realiza patrulhamento nas imediações do evento, quando ao passar em frente aos quiosques do mercado central flagrou sete pessoas em atitudes suspeitas.

Ao perceber a presença da equipe, alguns suspeitos fugiram do local, no entanto, os policiais deram início as buscas pessoais, no momento em que encontraram uma arma de fogo contendo apenas um carregador na cintura de um dos indivíduos.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomada as medidas cabíveis.