Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no povoado Brasília

Na noite da última segunda-feira, 21, um homem foi preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) por porte ilegal de arma de fogo no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a prisão ocorreu após ele ser visto em atitude suspeita, com um aparente volume em sua cintura, no fundo de sua residência. Diante disso, foi realizada uma busca pessoal que resultou na apreensão de um revólver calibre .38 com seis munições.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.