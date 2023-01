Na última terça-feira, 3, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) cumpriram um mandado de prisão contra um homem, por problemas referentes ao pagamento da pensão alimentícia.

Segundo o 7ºBPM, o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e chegou ao conhecimento da guarnição por meio da ex-companheira do homem, com quem teve dois filhos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.