Homem é preso por receptação de moto roubada em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 20, uma equipe a Guarda Municipal de Lagarto efetuou a prisão de um homem pelo crime de receptação de motocicleta roubada, no povoado Boieiro, na zona rural do município.

Segundo a GML, ele foi visto circulando em uma motocicleta Honda CG/TITAN 150 vermelha, de placa policial OHF-7130/AL, que havia sido roubada no último dia 16 de junho de 2022, em Lagarto.

“A ação ocorreu quando a equipe de plantão da GML realizava patrulhamento preventivo na Rodovia SE 270, na altura do bairro Alto da Boa Vista, e visualizou uma motocicleta em alta velocidade com características semelhantes a uma motocicleta roubada recentemente, foi realizado acompanhamento tático, vindo a abordar o veículo na altura do povoado Boieiro”, relatou a GML.

E completou: “Ao realizar consulta ao veículo verificou-se que a placa ostentada no veículo pertencia a outra motocicleta, após consulta mais detalhada constatou-se tratar de um veículo roubado em Lagarto de placa policial OHF-7130. Diante dos fatos o suspeito e a motocicleta foram encaminhados a Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas cabíveis”.