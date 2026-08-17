Homem é preso por suspeita de maus-tratos contra menores no interior de SE

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), prendeu um homem suspeito de maus-tratos contra menores no último sábado, 15, no Povoado Capim Grosso, em Canindé de São Francisco.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para atender à ocorrência. Durante o deslocamento, os policiais receberam informações de populares de que o homem também teria ameaçado familiares.

No local, os militares localizaram o suspeito, que, ao perceber a presença policial, colocou uma criança no colo. A equipe iniciou uma negociação e realizou a abordagem de forma a preservar a integridade dos envolvidos.

O homem foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado, e os menores receberam atendimento no hospital do município.

Fonte: Ascom/PMSE