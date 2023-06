Homem é preso por tentativa de feminicídio em Lagarto

Na manhã do último domingo, 11, um homem foi preso por tentativa de feminicídio em Lagarto. De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o homem foi preso momentos depois da tentativa e ainda confessou ter desferido golpes de porrete e feito alguns cortes com faca.

O 7ºBPM ainda relatou que o homem estava bastante violento e visivelmente sob efeito de entorpecentes (álcool e outras drogas). “No local do crime, segundo uma testemunha, o mesmo só cessou as agressões quando este interveio, até o autor fugir do local correndo ao perceber a sua presença”, acrescentou.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário de Lagarto, onde foi internada na Ala Vermelha com um corte contuso na região do rosto e no braço direito, além de hematomas na face. Já o autor do crime foi preso e levado para a Delegacia Regional de Lagarto.