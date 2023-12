Homem é preso por tentativa de homicídio em Lagarto

Na tarde do último sábado, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio contra a ex-companheira no Povoado Taboca, zona rural de Lagarto.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição Harpia 04 foi acionada para averiguar um descumprimento de medida protetiva no povoado taboca. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima que relatou o ocorrido.

Segundo a vítima, ela estava em um evento com o seu atual companheiro, quando o suspeito chegou e começou a os agredir verbalmente. Logo em seguida, ele pegou uma faca e atingiu mão e o braço do seu companheiro.

Após o relato, a guarnição realizou buscas na região, conseguindo localizar o suspeito que confirmou agredir o casal.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhado a Delegacia Regional de Lagarto.