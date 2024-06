Homem é preso por tentativa de homicídio em Riachão do Dantas

No último sábado, policias do 7º Batalhão de policia Militar (7º BPM) prenderam em flagrante um homem por tentativa de homicídio no município de Riachão do Dantas.

Segundo as informações policias, um homem compareceu a delegacia da cidade relatando ter sido vitima de uma tentativa de homicídio por um suspeito que avançou contra ele com uma arma branca. A vitima ainda relatou que já vinha sofrendo ameaças do suspeito.

Diante dos fatos, a equipe saiu a procura do suspeito até o local informado, onde conseguiu o localizar com o objeto usado no ato. De imediato, o homem foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas das medidas cabíveis.