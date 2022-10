Conhecido da polícia é preso por tráfico de drogas em Lagarto

No final da tarde da última sexta-feira, 21, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Novo Horizonte, em Lagarto. De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), ele foi visto em companhia de outro indivíduo próximo a um bar, que havia sido denunciado por comércio ilícito de entorpecentes.

“Ao realizarem abordagem no local, foi visualizado dois homens na rua, que apresentaram nervosismo e atitude suspeita. Um deles jogou na rua um objeto aparentando ser um pino de substância análoga a cocaína e o outro empreendeu fuga”, relembrou o 7ºBPM.

Após a fuga, os policiais prenderam o que dispensou a substância. “Ao realizar a busca pessoal, foram encontrados cinco pinos cheios de sustância análoga a cocaína. Além disso, os suspeito já era conhecido das guarnições e informou que havia mais drogas guardadas em sua residência. Ao verificar o local, foram encontrados uma balança de precisão, uma peneira, um saco contendo oito tubinhos vazios, material para refinamento e 23 pinos cheios de cocaína”, acrescentou o 7ºBPM.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.