Homem é preso por tráfico de drogas em Lagarto

Nesta quinta-feira, 29, um homem foi preso por tráfico de drogas na região do Bairro Ademar de Carvalho em Lagarto.

Segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar, ao realizar um patrulhamento da região, a Guarnição identificou um homem passando um objeto pequeno semelhante a crack, ao visualizarem a presença dos polícias os suspeitos empreenderam fuga, mas foram alcançados e interceptados.

Durante a abordagem foram encontradas 30 pedras análogas a crack e o valor de 41,00 reais.

Ao ser entrevistado, o suspeito relatou que comprou as drogas a um homem de apelido “Ticopel” e que sua venda funcionava no Bairro Coroa do Meio em Aracaju. Disse também que tinha mais guardadas na sua residência.

A guarnição foi até a residência onde foi encontrada uma balança de precisão, 30 pedras de crack, 04 pinos e 02 buchas análogas à cocaína.