Homem é preso por tráfico de drogas em Tobias Barreto

Na última quinta-feira, 27, militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto, no Centro-Sul de Sergipe.

Segundo informações policiais, os militares realizavam patrulhamento pela localidade, quando populares denunciaram a ocorrência de tráfico de drogas nas proximidades do Bairro Santa Rita.

No local denunciado, um homem foi abordado, e, com ele, foi apreendida uma quantidade de maconha e R$605,00 em notas fracionadas. O suspeito confirmou que o valor é proveniente da venda de entorpecentes.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Tobias Barreto para providências cabíveis.

Fonte: SSP/SE