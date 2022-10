Homem é preso por tráfico de drogas na Colônia Treze

Na tarde do último sábado, 22, a Polícia Militar efetuou a prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas na Pista do Cemitério, situada no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), após ser denunciado, o suspeito foi localizado, abordado e, durante a revista, foram encontrados pinos contendo cocaína.

“O suspeito confirmou que estava vendendo a droga e que o restante estava escondido em um vaso plástico, no armário da cozinha de sua residência. O material foi encontrado e o acusado foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto”, relatou o 7ºBPM.