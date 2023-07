Homem é preso por tráfico de drogas no povoado Brasília

Na manhã do último domingo, 2, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas na Travessa do Galo, situada no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto. A prisão, executada pela Polícia Militar, ocorreu após o mesmo ter sido denunciado por populares.

Já no local, os policiais visualizaram o homem em atitude suspeita e que, dentro de sua residência havia uma espingarda, uma faca, uma foice e duas sacolas plásticas, sendo que em uma delas continha substâncias análogas ao crack (44 pedras) e maconha (06 buchas). Na outra sacola haviam materiais para recarregar a espingarda, sendo informou o próprio suspeito.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.