A Polícia Civil de Sergipe prendeu em flagrante um homem de 49 anos suspeito de praticar violência doméstica e familiar contra a própria mãe, uma idosa de 70 anos, em Tobias Barreto. A prisão ocorreu na tarde da última quinta-feira, 26, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (NAMGV), com apoio da Delegacia Regional do município.

A vítima procurou a delegacia bastante abalada e apresentando uma escoriação no braço direito. Ela relatou que o filho, com quem reside, teve um episódio de agressividade, durante o qual danificou diversos móveis e utensílios domésticos. Além dos prejuízos materiais, o homem também teria praticado agressões físicas e verbais contra a mãe.

Diante do relato e da constatação da lesão, as equipes policiais realizaram diligências imediatas até a residência da vítima, onde localizaram o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano, no contexto da Lei Maria da Penha.

O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE