Homem é preso por violência doméstica em Lagarto

Na última quarta-feira, 27, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica no Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo o 7º BPM, a equipe foi informada que uma mulher, vítima de violência doméstica, estava na Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Ao chegar no local, eles foram informados que a vítima havia sofrido agressões físicas do seu companheiro na noite passada. A mulher informou ainda que após ser agredida com tapas e murros ela, juntamente com seus três filhos, fugiram para a casa de sua mãe.

Ainda segunda a vítima, na manhã da quarta-feira, 27, ela foi informada de que o suspeito estaria a sua procura, dessa vez, com uma faca na cintura, ameaçando matá-la.

De imediato, a guarnição saiu a procura do suspeito, conseguindo o localizar nas proximidades da casa da vítima.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.