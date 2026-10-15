Homem é preso por violência doméstica, perseguição e divulgação de registros íntimos em Tobias Barreto

Na última quarta-feira, 14, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição e divulgação não autorizada de registros íntimos no município de Tobias Barreto. A captura foi realizada na zona rural do município de Tomar de Geru, com apoio operacional da Delegacia Regional de Tobias Barreto.

Após o devido registro da ocorrência e o acolhimento especializado da vítima no último fim de semana, as diligências investigativas foram iniciadas imediatamente, culminando na rápida instauração de inquérito policial e na representação pela prisão preventiva do investigado. Todo o trâmite teve início no último sábado, 11, na Delegacia Plantonista de Tobias Barreto.

Com a locaização e prisão do investigado hoje, ele foi conduzido à unidade da Polícia Civil, para os trâmites de rotina. O homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário para a adoção das providências legais cabíveis.

A Secretaria da Segurança Pública reitera seu firme compromisso com a proteção integral das mulheres, o combate enérgico à violência de gênero e a resposta imediata a delitos que violem a dignidade e a segurança da sociedade sergipana.

Fonte: SSP/SE