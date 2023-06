Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 15, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prenderam um homem por suspeita de violência doméstica contra a ex-mulher no Assentamento Camilo Torres, em Lagarto.

Os militares foram acionados, e ao chegarem no endereço visualizaram um homem com as características correspondentes a do suspeito. Logo após a vítima foi localizada e confirmou as agressões por parte do ex-companheiro, que no momento usou uma faca para ameaçá-la.

Diante dos fatos, ele foi preso e o caso encaminhado à Delegacia de Lagarto.

Fonte: SSP/SE