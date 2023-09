Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Tobias Barreto

Nesta quarta-feira, 06, equipes da Delegacia Regional de Tobias Barreto cumpriram mandado de prisão preventiva contra suspeito de abusar sexualmente de sua própria filha durante anos.

Segundo a delegada Carol Costa, que está à frente do caso, informações sobre o delito chegaram via telefone 181. “As investigações iniciaram com o auxílio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), a partir de um Disque-Denúncia, que informava que um pai vinha supostamente tendo um relacionamento com a filha, que hoje tem 14 anos”.

Durante as diligências, foi obtido um relatório de dados a partir de informações extraídas do celular do suspeito e da vítima. “O dele foi apreendido e o dela entregue espontaneamente pela genitora. O relatório foi bem claro no sentido de que essa conduta dele é reiterada e já começou há anos. Ou seja, hoje ela tem 14 anos, mas a prática delituosa começou antes mesmo dela ter 10 anos de idade”, detalhou a delegada.

O investigado foi submetido à audiência de custódia, tendo sido mantida sua prisão preventiva. O homem permanecerá à disposição da justiça, para responder pelo crime.

Fonte: SSP/SE