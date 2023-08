Homem é preso suspeito de matar sogra a facadas

Na última segunda-feira, 21, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por crime de feminicídio. O crime ocorreu no último sábado, dia 19, e foi praticado contra a própria sogra do autor, no povoado de Várzea Grande, município de São Cristóvão.

Segundo investigações policiais, durante uma discussão com a companheira e a sogra, o homem usou uma faca do tipo peixeira para desferir um golpe na região do pescoço da senhora, levando-a ao óbito.

Após tomar conhecimento do caso, o DHPP representou pela detenção do suspeito junto ao plantão judiciário. A solicitação do Departamento foi acatada, sendo emitido o mandado de prisão por parte da Justiça.

O suspeito foi levado à unidade prisional e está sob responsabilidade da Justiça.

Fonte: SSP/SE