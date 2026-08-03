Homem é preso suspeito de violência doméstica contra a própria mãe e o padrasto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro, cumpriu, na noite do último domingo, 02, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a própria mãe e o padrasto, ambos idosos.

As investigações apontam que o homem já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva de urgência. Mesmo proibido de manter contato com a mãe, ele voltou a invadir a residência da vítima e passou a praticar sucessivos atos de violência. Entre os crimes apurados estão tortura, extorsão e lesão corporal grave. Conforme a investigação, a vítima foi obrigada a ingerir uma substância corrosiva, sofrendo lesões na cavidade oral, além de ser coagida a entregar dinheiro ao investigado mediante violência.

O padrasto da vítima, que também é idoso e pessoa com deficiência, teria sido agredido e ameaçado durante os episódios de violência.

Familiares localizaram a mulher em estado de saúde debilitado e providenciaram seu encaminhamento para atendimento hospitalar.

Diante da gravidade dos fatos, do risco à integridade física das vítimas e da fuga do investigado, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, medida deferida pelo Poder Judiciário. Após diligências realizadas pela equipe da DAGV, o homem foi localizado e preso.

Ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE