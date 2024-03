Homem é preso suspeito de violência física, moral e patrimonial em Lagarto

Na tarde do último domingo, 10, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prendeu um homem suspeito de violência física, moral e patrimonial contra a companheira na zona rural de Lagarto.

De acordo com 7ºBPM, a guarnição do Getam fazia patrulhamento de rotina quando foi surpreendida com uma mulher pedindo socorro, relatando ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte com um facão e um machado pelo seu companheiro. Ainda segundo a vítima, o suspeito queimou seus documentos pessoais.

Diante dos fatos, a equipe iniciou as buscas na região e localizou o suspeito em um bar próximo a residência da vitima. Ele conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.