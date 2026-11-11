Homem é vítima de tentativa de homicídio na zona rural de Lagarto

Na noite da última terça-feira, 10, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo nas imediações da Praça do Mercado no povoado Brasília, zona rural de Lagarto.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

Segundo informações, a vítima estava na sua residência quando o suspeito, identificado como “Nando da Boa Vista”, chegou no local e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A vítima e o suspeito chegaram a entrar em uma luta corporal, momento em que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na mão e na cabeça.

Logo após o ocorrido, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Lagarto (HUL).