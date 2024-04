Homem fica gravemente ferido após levar paulada na cabeça em Campo do Brito

Um homem ficou gravemente ferido após levar uma paulada na cabeça na manhã deste domingo (14), no município de Campo do Brito.

De acordo com testemunhas, a confusão iniciou no Bairro Lourival Mendes, onde a vítima foi agredida.

O homem ferido buscou ajuda às margens da Rodovia João Paulo II, no Bairro Alvorada.

O agressor fugiu do local, mas foi capturado em seguida por policiais militares do 1ªCIA/3°BPM. Segundo informações o autor das agressões mora no município. Após o ferimento, a vítima ficou desorientada, mas conseguiu mencionar o endereço da família.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Itabaiana. O autor do crime preso e conduzido à Delegacia.