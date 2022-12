Homem invade residência e tenta estuprar mulher no interior de SE

Na tarde da última terça-feira, 13, equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ªCIPM) efetuaram a prisão de um homem, por suspeita de tentativa de estupro contra uma jovem de 23 anos. O caso aconteceu no município de Santo Amaro das Brotas.

De acordo com informações, a guarnição da 3ª CIPM foi acionada para atender uma denúncia de tentativa de estupro em uma residência no Centro de Santo Amaro. No local, uma mulher informou que um homem teria invadido a sua residência e esfregado o órgão genital no corpo dela. De acordo com a vítima, as agressões só cessaram quando ela ameaçou chamar a polícia.

Após o relato, os militares realizaram buscas pelo suspeito, que foi localizado logo em seguida. O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Maruim, para que fossem tomadas as providências legais.

Fonte: SSP