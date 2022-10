Homem investe R$ 3 mil no comércio de drogas e acaba preso em Lagarto

Na tarde da última quarta-feira, 5, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas na Travessa de Gilberto, situada no bairro Loiola, na sede da cidade de Lagarto. A ação ocorreu após ele ser denunciado por populares.

De acordo com o 7°BPM, o homem foi encontrado, na porta de sua residência, com 05 trouxas de maconha. Além disso, durante a abordagem, ele confessou que possuía mais drogas no guarda-roupas, onde foram encontrados mais 11 trouxas e 01 pacote de maconha, além de 03 pinos contendo cocaína e R$ 83,70 em cédulas fracionadas.

“Ao ser questionado novamente, o suspeito informou que tinha comprado as drogas no valor de R$ 3.000,00 para comercialização. Mediante os fatos, todo o material e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto”, destacou o 7°BPM.