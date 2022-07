Homem morre após colidir veículo contra poste em Aracaju

Um homem de 36 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado, 30, na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, bairro Jardins, Zona Sul de Aracaju.

Segundo a Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran), ele perdeu a direção do veículo e bateu no muro de um condomínio e também em um poste. Com o impacto, o carro ficou bastante danificado e o motorista ficou preso às ferragens. Ele estava sozinho no carro.