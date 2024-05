Homem morre após ser atingido por cabo de aço em Poço Verde

Um homem morreu, após ser atingido por cabo de aço na zona rural de Poço Verde, na tarde desta sexta-feira, 03.

O acidente trágico foi nas proximidades da comunidade Terra Vermelha, zona rural de Poço Verde.

De acordo com informações do repórter Gabriel Oliveira, com base nas informações policiais, dois tratoristas estavam trabalhando em uma propriedade rural quando o trator atolou.

Eles então usaram um cabo de aço para puxar o veículo, que se rompeu e atingiu um deles, popularmente conhecido como”Negão”.

O tratorista foi atingido na região da cabeça e veio a óbito no local.