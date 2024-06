Homem morre após ser eletrocutado durante instalação de poste

Um homem morreu, na tarde desta sexta-feira (14), após ser eletrocutado no povoado Capunga, em Moita Bonita, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a PM, ele estava trabalhando com mais três homens que prestavam serviço para a prefeitura na instalação de postes de iluminação pública. Ainda de acordo com o relato, o vento levou o poste em direção a uma rede de média tensão, provocando um choque elétrico no grupo.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou apenas um óbito no local. O estado de saúde dos outros funcionários não foi informado.

A Energisa foi acionada para fazer o desligamento da rede e informou ainda que o fornecimento de energia já foi restabelecido na localidade e alertou a população que em situações como essa, a população deve ficar afastada do local e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 079 0196.

A Prefeitura de Moita Bonita ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Fonte: G1/SE