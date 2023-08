Homem morre após virar garrafa com cachaça de uma só vez no interior de SE

Um homem identificado Sandro dos Santos, de 46 anos, morreu após ser filmado ingerindo uma garrafa cheia de cachaça durante uma ‘brincadeira’ com colegas, no município de São Miguel do Aleixo. A informação foi confirmada pela família dele, na última segunda-feira, 07, após circulação do vídeo nas redes sociais.

Segundo a mãe dele, Marielza dos Santos, o filho era alcoólatra e na última quinta-feira foi incentivado a beber cerca de 500ml de cachaça de uma só vez e não resistiu. “A dor é muito grande. Nenhuma mãe merece ver o filho na situação que eu vi o meu. Não tinha precisão de fazerem isso com ele”, lamentou. Fonte: G1 SE