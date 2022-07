Homem morre atropelado próximo a nova entrada de Lagarto

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 23, um homem morreu após ter sido atropelado na Rodovia SE-270, próximo a nova entrada de Lagarto. Segundo consta, com o impacto, o corpo foi arremessado para fora da pista, onde o Samu constatou o óbito.

Já o autor do atropelamento fugiu do local sem prestar socorro, enquanto as circunstancias do ocorrido permanecem desconhecidas. Além disso, populares informaram que a vítima possuía dificuldades para se locomover e que era muito conhecida na região do povoado Várzea dos Cágados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.