Em Salgado, homem morre em acidente de trânsito no povoado Água Fria

No final da noite da última segunda-feira, 1º de janeiro, um acidente de trânsito ceifou a vida de um homem conhecido como Genissão, na Rodovia SE-270, na altura do povoado Água Fria, na zona rural de Salgado.

Segundo informações, a vítima residia no povoado São Bento, também situado no município de Salgado. Por outro lado, as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Já o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Genissão ainda na noite de ontem, mas não informou a identidade do mesmo e classificou a causa da morte como vítima de acidente de trânsito.