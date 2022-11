Homem morre em acidente envolvendo viatura descaracterizada da PRF

O veículo foi incendiado por populares após a saída dos policiais rodoviários federais, que de acordo com a Polícia Militar, foram retirados do local com a ajuda de Pms.

A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe confirmou o acidente de trânsito envolvendo uma viatura descaracterizada, mas não forneceu detalhes sobre a ocorrência.

Fonte: G1 SE