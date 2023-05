Homem morre em confronto com a Polícia em Lagarto

Na tarde desta segunda-feira, 22, João Victor de Souza Nascimento, de 18 anos, morreu em confronto com policiais no bairro Loiola, em Lagarto. O caso ocorreu durante uma operação conjunta desencadeada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e a Guarda Municipal de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a operação tinha o objetivo de cumprir um mandado de prisão em aberto contra João Victor. “Ao chegar na sua residência, a guarnição foi recebida com disparos de arma de fogo. No revide, o mesmo foi alvejado e conduzido ainda com vida para o Hospital Regional de Lagarto. Vindo a óbito”, informou o 7ºBPM.

O caso está em andamento e as autoridades devem apresentar mais informações a qualquer momento.

O Portal Lagartense segue acompanhando os desdobramentos do caso.