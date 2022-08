Na noite da última segunda-feira, 29, um homem identificado como Nenê do Leite, morador do povoado Rio da Vaca, morreu após sofrer graves ferimentos, oriundos de um acidente de trânsito no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

Segundo consta, Nenê estava em uma motocicleta quando colidiu frontalmente contra um veículo de passeio. Com o ocorrido, ele chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, onde evoluiu a óbito na manhã de hoje.