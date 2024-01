Homem não aceita fim de relação e começa 2024 na Delegacia de Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 1º de janeiro, um homem foi preso por policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), pelos crimes de violência doméstica e ameaça no bairro Alto da Boa Vista, na sede da cidade de Lagarto.

Segundo o Batalhão, a vítima informou que estava separada do referido homem há três meses, por conta do seu comportamento violento que resultava em agressões verbais e físicas. Ela também relatou que ele não aceitava o fim do relacionamento e ainda ficava importunando-a, chegando a entrar em sua residência sem permissão e fazendo insinuações pejorativas contra a sua imagem.

Já no dia da prisão, os relatos indicam que o agressor começou a ficar agressivo após a vítima informar que não reataria o relacionamento. Diante disso, ele afirmou que ela teria um caso com seu genro e ainda partiu para cima dos presentes. “Segundo relatos de testemunhas, o suspeito perseguiu o genro da sua ex-companheira munido com uma faca, que posteriormente fora escondida pela irmã do agressor”, acrescentou o 7ºBPM.

Diante disso, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que estava agressivo e agitado, e o encaminhou para a Delegacia Regional de Lagarto.