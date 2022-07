Homem não consegue comprar bebida fiado e ameaça matar dona de bar

No último domingo, 10, um homem suspeito de ameaçar a dona de um bar com uma espingarda foi preso no Povoado Capim Grosso, em Canindé de São Francisco. O crime teria sido cometido após a vítima negar vender bebida alcóolica fiado.

De acordo com a polícia, o suspeito teve um ataque de fúria após a negativa e ameaçou retornar ao bar para matar a proprietária. Pouco tempo depois, voltou com a arma. O companheiro da dona do estabelecimento também foi ameaçado.