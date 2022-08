Homem natural de Heliópolis é encontrado sem vida em Poço Verde

Na noite do último domingo, 7, Leandro de Jesus Carvalho, natural do município baiano de Heliópolis, foi encontrado sem vida nas margens de uma estrada vicinal do povoado Rio Real, na zona rural de Poço Verde.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira, 8. Segundo o órgão, a suspeita é que ele tenha sido assassinado por emprego de arma de fogo.

Ao Portal Lagartense, o IML também informou que nenhum familiar compareceu para liberar o corpo para o velório e sepultamento.

Já o Hora da Notícia de Poço Verde destacou que, antes de ser encontrado morto, Leandro havia sido visto em um torneio de futebol que aconteceu em uma comunidade conhecida como Mimoso.