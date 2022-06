Homem preso suspeito de matar companheira é encontrado morto em presídio

Na noite da última quinta-feira, 02, uma mulher de 43 anos foi morta a tiros dentro de um carro, em um posto de combustíveis, no Bairro Atalaia, Zona Sul de Aracaju. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o companheiro dela, que também teria incendiado a própria casa, no Bairro Aruana.

Populares que estavam no posto escutaram o disparo e chegaram a pensar que um pneu teria estourado.Em imagens de câmeras de segurança é possível ver que o homem entra no veículo em que a vítima estava e depois sai em outro carro.

“Ela já estava no posto, ele chegou logo depois. Ele sentou, conversou por volta de 20 minutos, efetuou um disparo contra a vítima e saiu com destino à residência. Ao chegarmos no local encontramos a vítima, foi dado todo o suporte necessário, mas infelizmente ela não resistiu”, disse o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico, Jorge Cirilo.

Os militares localizaram a residência do casal e a encontraram em chamas. Acionaram os bombeiros e, após entrar encontraram o homem no fundo da casa, com uma arma na cintura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa foi completamente destruída pelo fogo, mas ninguém ficou ferido.

Vizinhos informaram aos policiais que ficaram surpresos com o crime e que não desconfiavam de problemas com o casal, mas familiares disseram que o homem estava inconformado com o fim do relacionamento. Ambos trabalhavam como músicos e motoristas de aplicativo.

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de homicídios e proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. O caso está sendo tratado como feminicídio.