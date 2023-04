Homem sofre acidente ao tentar desviar de entulho na zona rural de Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 12, um homem sofreu um acidente ao tentar desviar de um entulho que estava jogado em uma rua do povoado Santo Antônio, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações, o homem seguia com sua motocicleta e quando se aproximou dos entulhos, tentou desviar com uma manobra para evitar o acidente, mas não obteve sucesso.

Diante disso, o homem ficou desacordado até a chegada do Samu, que tomou as providências cabíveis ao caso. Por outro lado, ainda não obtivemos informações sobre o estado de saúde do referido cidadão.