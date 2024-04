Homem sofre tentativa de homicídio após ter casa invadida na zona rural de Lagarto

Na noite do último domingo, 28, um homem sofreu uma tentativa de homicídio, após ter sua casa invadida e ser agredido pelo suspeito. O caso aconteceu no Povoado Brasilia, zona rural de Lagarto.

Segundo relatou a vitima aos policiais, que foram acionados para atender uma ocorrência de invasão domiciliar, ele estava dormindo quando um homem invadiu a sua residência e o agrediu com socos no rosto. Além das agressões, o suspeito ameaçou matar a vitima com uma faca.

Ao ser questionado, a vitima disse suspeitar que as agressões ocorreram por causa de um relacionamento que ele teve com uma mulher. De imediato, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito, conseguindo o localizar na residência da mulher.

Diante dos fatos, o suspeito e a vitima, que sofreu um corte na cabeça e precisou ser levado ao hospital, foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.